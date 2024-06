Calciomercato Lazio | L'Atalanta torna su Gosens: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ritorno di fiamma. L'Atalanta piomba su Robin Gosens. Dopo l'esperienza non esattamente positiva in Germania, all'Union Berlino, il tedesco in estate potrebbe tornare in Italia. Negli ultimi mesi il suo profilo è stato accostato a Bologna, Torino e Lazio. È da valutare però la posizione dei biancocelesti nella corsa all'esterno, visto il cambio di allenatore (da Tudor a Baroni). Da qui è nato l'interesse della Dea, che per rinforzare le fasce potrebbe decidere di puntare su un calciatore di sicuro affidamento come Gosens. Il prezzo fissato per lui è intorno ai 10 milioni. Conosce già l'ambiente di Bergamo, la Serie A e Gasperini: sarebbe l'acquisto ideale per l'Atalanta, come scrive La Gazzetta dello Sport.