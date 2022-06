Calciomercato Lazio, Milinkovic e Luis Alberto due rebus ancora da sciogliere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le vie del calciomercato sono infinite e, soprattutto, le cose possono cambiare in pochissimo tempo. Potrebbe succedere anche in casa Lazio in ottica Milinkovic e Luis Alberto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il serbo per ora è ancora un calciatore biancoceleste, non è detto però che entro il 31 agosto qualcosa non possa cambiare. La sua cessione è stata messa in preventivo da tempo: lo sa il tecnico Maurizio Sarri così come i tifosi. Il Sergente è nel pieno della sua maturità e, nonostante l'amore per questi colori, si sente pronto per una nuova avventura. All'estero sicuramente, il 21 se lascerà Roma non giocherà in Italia. Da questo punto di vista il suo procuratore Kezman è al lavoro per portare a Lotito un'offerta importante: il Chelsea è in pole e il ds Tare è partito nuovamente per Londra, per la seconda volta in 15 giorni.

Discorso analogo per Luis Alberto, Sarri sacrificherebbe lo spagnolo per finanziare il mercato ma anche in questo caso non ci sono ancora offerte valide sul piatto. Il Mago non ha mai nascosto di voler tornare un giorno a Siviglia e proprio dal club è arrivata un timida offerta di 13/14 milioni rispedita al mittente. La Lazio ne chiede almeno il doppio per lasciarlo andare.