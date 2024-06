Calciomercato Lazio | Noslin e Bazdar, è corsa a due. Ma Dia potrebbe...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In attesa che Marco Baroni diventi ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio - questa mattina è arrivato l'annuncio da parte di Lotito e ora non resta che attendere il comunicato - la società insiste sulla linea di mercato delineata e definita prima ancora dell'addio di Tudor. Oltre alla necessità di rinforzare le fasce e trovare un nuovo dieci che sostituisca Luis Alberto, Fabiani e Lotito sono a caccia anche di un nuovo centravanti. In queste settimane, come riporta Il Corriere dello Sport, sono due i nomi balzati in cima alla lista degli obiettivi della società biancoceleste: Tijjani Noslin e Samed Baždar.

NOSLIN - L'attaccante dell'Hellas Verona rappresenta il profilo ideale. Innanzi tutto è un jolly. Quindi può giocare attaccante - e aggiungersi al pacchetto già composto da Immobile e Castellanos - ma è in grado di fare anche l'esterno sostituendo Felipe Anderson e dando il tempo di crescere a Tchaouna. È poi uno dei pupilli di Baroni. Arrivato a gennaio nel club scaligero, il tecnico lo ha subito messo in condizioni di fare bene, come confessato da lui stesso in una recente intervista. Setti chiede una cifra che si aggiri intorno ai 15-16 milioni di euro, non proprio accessibile a chiunque. La Lazio, dal canto suo, fino a oggi non è arrivata oltre i 12. Ci sarà da trattare, magari cercando di abbassare le pretese del presidente gialloblù mentre, nel frattempo, l'occhio della dirigenza si rivolge anche ad altri profili.

BAZDAR - Tra questi c'è il giovane attaccante del Partizan Belgrado. Bazdar è un classe 2004, quest'anno è esploso in Serbia segnando 8 gol e conquistandosi la prima chiamata e l'esordio nella Nazionale maggiore a 20 anni appena compiuti. Rispetto a Noslin è meno duttile. Il suo ruolo è quello di centravanti, all'occorrenza si è mosso anche in altre zone dell'attacco, ma principalmente predilige restare al centro. Dalla sua ha però un prezzo nettamente più accessibile. La richiesta dei serbi si dovrebbe aggirare tra i 6 e i 7 milioni di euro. Si tratterebbe comunque di un investimento per un ragazzo così giovane, ma con margini di rischio e di perdita nettamente inferiori.

DIA - In questo scenario, seppur in una posizione più marginale, rientra anche l'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia. A Formello il suo nome è tra i più graditi, ma le offerte dalla Premier League lo spingerebbero più verso la destinazione inglese piuttosto che la permanenza in Italia. La Lazio, comunque, non vorrebbe tener chiusa la pista e se dovesse avvenire un ripensamento sarebbe pronta a (ri)approfondire la questione.

