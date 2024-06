Calciomercato Lazio | È caccia al nuovo 'Diez': Stengs non è convinto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto oggi dovrebbe partire alla volta di Doha. Il centrocampista spagnolo si incontrerà per la prima volta di persona con i dirigenti dell'Al Duhail e firmerà il contratto che chiuderà la sua lunga ed emozionante avventura con la Lazio. Una perdita importante per la società biancoceleste, costretta a salutare non solo un leader e un punto di riferimento dello spogliatoio, ma anche un calciatore di spessore e qualità, difficile da rimpiazzare. In questo senso, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il d.s. Angelo Fabiani ha individuato il suo possibile sostituto in Calvin Stengs del Feyenoord. Trasferitosi in estate a Rotterdam, il trequartista (o esterno) olandese si è reso grande protagonista in stagione con 6 gol e 14 assist. Un rendimento eccelso che, però, non è passato inosservato. Stando a quanto scrive il quotidiano, a notarlo sarebbero stati anche alcuni club di Premier League pronti a inserirsi nella corsa per portarlo via dall'Olanda. Un ostacolo importante per la Lazio che, per riuscire ad arginare la concorrenza, dovrà essere brava a far cambiare idea a Stengs, oggi più orientato verso il calcio inglese.