Calciomercato Lazio | Pellegrini possibile sacrificio per l’indice di liquidità? La situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il tempo stringe. Manca appena una settimana al termine del mercato e la situazione in entrata ancora non è sbloccata. Come riporta Il Messaggero, c'è bisogno di un sacrificio o una cessione per sbloccare l'indice di liquidità e permettere alla Lazio di ingaggiare sia Casadei che Sylla. Nel dettaglio, le fidejussioni bancarie legate a crediti future non bastano e, sempre nella speranza di cedere prima Basic e/o Castrovilli, il ds Fabiani valuta l'uscita di Luca Pellegrini, fermo restando che 4 milioni andranno comunque nelle casse della Juve a giugno.

Oltre a Pellegrini si pensa anche di accettare l'offerta del Bologna per Tchaouna, prestito oneroso con diritto di riscatto. Al momento la Lazio ha detto no, a meno che l'offerta non diventi irrinunciabile. Sempre con il Bologna, è in piedi anche l'ipotesi di scambio con Fabbian, qualora l'affare Casadei dovesse clamorosamente saltare, ma la trattativa sembra ormai finalmente in chiusura, con l'ex Inter che arriverebbe a titolo gratuito, con il pagamento dilazionato (12/13 milioni) che inizierebbe dal 30 giugno.