Calciomercato Lazio, possibile ritorno di fiamma per Szoboszlai

Il calciomercato è un punto interrogativo, la dimostrazione la Lazio l’ha avuta con la delusione di David Silva. Nessuna trattativa è conclusa fino alla firma e nessuna si può dire impossibile allo stesso modo. Per questo nella girandola di nomi che ruotano attorno ai biancocelesti torna di moda anche quello di Dominik Szoboszlai. Come riporta Il Tempo l’ungherese classe 2000 è un vecchio pallino del ds Tare e nella scorsa sessione di mercato la società biancoceleste ha lavorato per prenderlo in modo concreto. Dal canto suo il giocatore non ha mai nascosto che l’Italia sarebbe una destinazione gradita e per questo nei prossimi giorni potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

