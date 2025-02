Calciomercato Lazio | Quale futuro per Basic? La Cremonese molla, ma c'è un'altra di B

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Mercato in entrata sì, ma anche in uscita. La Lazio deve concentrarsi, in questi ultimi giorni che rimangono prima del gong finale, all'acquisto di rinforzi utili per Baroni, ma anche a trovare una collocazione ai giocatori che non fanno più parte del progetto biancoceleste. Toma Basic è uno di questi: in estate non si è riusciti a cederlo, e potrebbe ripetersi la medesima situazione anche ora. Come riporta il Corriere dello Sport, sul giocatore c'era forte l'interesse della Cremonese che poi, stanca di aspettare, ha virato su Azzi del Cagliari. Ma sul croato ci sarebbe un'altra squadra di Serie B, il Sassuolo secondo in classifica e desideroso di tornare nella massima serie. Alla ricerca di un profilo per migliorare la rosa, la dirigenza neroverde l'avrebbe individuato in Basic. Servirà la volontà da parte del giocatore e del club stesso per concretizzare l'affare.

