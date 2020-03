Calciomercato Lazio, resta viva la pista Kumbulla: gli scenari

Un nome, quello di Marash Kumbulla, che è ancora nei pensieri della Lazio. Igli Tare non è intenzionato a mollare il giovanissimo (classe Duemila) albanese di proprietà del Verona. Un giocatore che il direttore sportivo sta monitorando da almeno otto mesi e che adesso ha attirato su di sè le attenzioni di tantissimi top club. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'Inter è in primissima fila, ma sul difensore si registra anche l'attenzione del Chelsea e di altri club inglesi. Il destino e la valutazione di Kumbulla dipenderanno molto dal campionato stesso e dall'evolversi dell'attuale situazione.

SCENARI: Il giocatore si è ormai fatto conoscere al grande pubblico: è bravo nel gioco aereo, molto forte fisicamente ed è abituato a giocare nella difesa a tre. Più precisamente, nel Verona di Juric, sul centro-sinistra. Ha collezionato quest'anno 18 presenze e un gol e, nonostante abbia appena compiuto 20 anni, viene descritto come un ragazzo serissimo. Ovviamente lo stop del campionato provocherà una contrazione dei prezzi di mercato e la Lazio difficilmente potrà competere con i budget di Inter e Chelsea. Ma i legami con Tare e Strakosha potrebbe favorire un'eventuale trattativa. Poi c'è anche il discorso relativo a Luiz Felipe: se il brasiliano lascerà l'Italia, allora cambierebbero le carte in tavola e la Lazio sarebbe costretta a cercare un top in difesa.

