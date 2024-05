Calciomercato Lazio | Sardo, aumentano le pretendenti: la situazione

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Jacopo Sardo è uno dei nomi che spiccano nell’organico della Primavera. Il classe 2005 è uno dei gioiellini della squadra di Sanderra, si è messo in luce con prestazioni e numeri davvero importanti attirando così, inevitabilmente, le attenzioni di altri club. La lista delle pretendenti, riporta il Corriere dello Sport, si fa sempre più fitta. L’ultima a aggiungersi è il City Football Group, che avrebbe l'appoggio del Palermo per un prestito. Ci sono stati contatti nei mesi scorsi, ma un nuovo incontro potrebbe essere in agenda nelle prossime settimane. La situazione contrattuale del biancoceleste fa gola, è in attesa di un contratto e dal primo luglio, se questo non dovesse arrivare, sarà libero di scegliere in autonomia il proprio futuro. Nel frattempo, sarà impegnato con la Nazionale Under 19 che disputerà l’Europeo di categoria a luglio in Irlanda del Nord.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE