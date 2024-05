Calciomercato Lazio, c'è la fila per Sardo: la Roma tenta lo scherzetto

Non solo prima squadra, la Lazio deve stare attenta a tenersi stretti anche e soprattutto i suoi gioielli in Primavera. Il futuro passa anche dai loro piedi e chissà se presto qualche elemento di maggiore spicco avrà modo di gustarsi l'esordio in prima squadra o magari addirittura convincere il mister ad un posto più "fisso". Intanto, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad essersi messo in luce quest'anno è soprattutto Jacopo Sardo, classe 2005, mezzala o trequartista, dai numeri (e dalle prestazioni) davvero notevoli: 8 reti in 34 partite complessive, che per un centrocampista non sono certo pochi.

Lotito e Fabiani sono ovviamente consapevoli del tesoro che hanno tra le mani e stanno tendando quindi di blindarlo. Due mesi fa le parti hanno avuto un incontro, con l'accordo di riaggiornarsi a fine stagione per trovare un'intesa, che ancora non c'è. Su Sardo ci sarebbe l'Aston Villa e club di Serie A come Fiorentina e Milan. Il club rossonero starebbe tenendo sott'occhio anche il difensore classe 2005 Dutu con contratto in scadenza.

Ma c'è un'indiscrezione ancora più importante: tra le pretendenti per Sardo ci sarebbe anche la Roma, che l'ha adocchiato (subendo anche i suoi gol) proprio quest'anno in Primavera. La Lazio sarebbe intenzionata a respingere una possibile offerta in arrivo dai giallorossi. Intanto il 19enne, convocato dall'Italia U-19 per uno stage a Tirrenia, dovrebbe partire per gli Europei di categoria di luglio.

Da valutare anche quella che sarà la prossima destinazione del capitano Fabio Ruggeri: il classe 2004 paritrà in ritiro ad Auronzo di Cadore con la prima squadra di Tudor e intanto si valuteranno le possibili mete.