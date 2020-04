Calciomercato Lazio, sirene spagnole per Romagnoli. E il Barcellona...

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli è un nome che stuzzica il mercato europeo. Il difensore del Milan ha un contratto in scadenza nel 2022 e in estate potrebbe lasciare i rossoneri. La Lazio, squadra di cui il centrale è tifoso, sarebbe interessata a portarlo nella Capitale, ma non è il solo club sulle sue tracce. Atletico Madrid e Barcellona avrebbero sondato il terreno. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, i catalani sarebbero pronti a inserire nell'affare anche Rakitic e/o Rafinha per convincere il Milan e portare il giocatore in Liga. Andrebbero riviste valutazioni e formule, ma i blaugrana sembrerebbero fare sul serio.

