Calciomercato Lazio, traffico dietro a Lulic: bisogna vendere per acquistare

LAZIO - Una rosa extralarge sul quale ci sarà bisogno d'intervenire senz'altro. Tra i reparti da rinforzare c'è sicuramente anche quello della corsia sinistra. Lulic a 33 anni suonati è ancora l'unico sicuro del posto. Avrà bisogno però di un calciatore affidabile al suo fianco che gli faccia tirare il fiato. Da quella parte c'è Durmisi, il cui futuro è lontano dalla Lazio nonostante le dichiarazioni del giocatore: "Ho firmato un contratto di cinque anni e non intendo partire". Si cercherà una squadra dove mandarlo in prestito a giocare, l'investimento su di lui è stato di circa 7,5 milioni di euro, l'obiettivo è quello di rivalutarlo per non rischiare una grande minusvalenza. L'altra alternativa è Lukaku: dopo un anno tormentato a causa dei problemi al ginocchio e il mancato passaggio al Newcastle, il calciatore belga verrà valutato ad Auronzo. Solo se convincerà resterà nella Capitale. Da quella parte i nomi, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono quello di Spinazzola (come contropartita nell'ambito della trattativa Milinkovic), ma anche Mario Rui, in uscita dal Napoli.



CALCIOMERCATO, OFFERTA PER CORREA

CALCIOMERCATO LAZIO, UNA PROPOSTA DALL'URUGUAY

TORNA ALL'HOMEPAGE