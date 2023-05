Calciomercato Lazio, un nuovo nome per il vice Ciro: ma servono 20 milioni...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Saranno tantissime le questioni da valutare per la Lazio in questo finale di stagione: prima di tutto, quanti soldi sono effettivamente entrati con la Champions e col piazzamento in classifica, la cessione di Milinkovic, il futuro di Tare. Secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, in ottica mercato, per quanto riguarda la posizione di vice Immobile, si sta facendo strada la figura di Loïs Openda del Lens, 23 anni, centravanti belga nato a Liegi, padre congolese, madre marocchina. I numeri di questa stagione sono notevolissimi: 19 gol in 36 partite, dati che non passano inosservati. Acquistato per 10 milioni dal Bruges, ha fatto esperienza in prestito al Vitesse e oggi vale circa 20 milioni, con contratto fino al 2027. Non è altissimo ma ama giocare in profondità, è versatile e utilizzabile anche come esterno. La cifra per il suo cartellino non sembra impossibile per Lotito, il quale sarebbe pronto a mettere sul piatto questa somma.

Rimangono intanto in orbita Lazio i nomi di Santiago Gimenez del Feyenoord e Pinamonti: quest'ultimo rientra nella lista di Sarri, diversa da quella stilata dal diesse che a breve annuncerà il suo futuro, vicino o lontano dalla Lazio. I nomi designati invece per la sua eventuale sostituzione sono sempre Fabiani (soluzione interna) e Accardi dell’Empoli. Lotito sembra pronto ad accontentare Sarri: serviranno almeno 50 milioni.