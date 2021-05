Calciomercato Lazio Women, si avvicina Daniela Sabatino: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO WOMEN - La Lazio Women si prepara a tornare in Serie A. Dopo la beffa dell'algoritmo della passata estate, le biancocelesti stavolta si sono sudate sul campo la promozione. Le ragazze di Carolina Morace sono pronte a sfidarsi nella massima serie e Lotito non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Il gruppo, molto competitivo per una serie cadetta, sarà molto rinforzato. Il primo nome emerso è uno di quelli forti che sposta gli equilibri. Secondo il Corriere Fiorentino, la Lazio sarebbe molto vicina a Daniela Sabatino. L'attaccante 36enne si svincolerà dalla Fiorentina e sarebbe pronta a sposare il progetto capitolino. La punta della Nazionale garantisce gol e costanza, ma soprattutto porterebbe tanta esperienza in un gruppo formato da tante ragazze giovani. Lotito vuole fare le cose in grande e la Sabatino dovrebbe essere il primo tassello del nuovo mosaico.