Calciomercato Lazio | Work in progress per Fazzini: anche l'agente spinge

Il derby perso va accantonato. Anche perché, se c'è un'altra cosa che queste gare ti fanno capire, è che forse ti manca qualche tassello importante che possa dare una mano in questi momenti complicati. Testa quindi al mercato, in piena sessione invernale la Lazio ha un nome in pole: Jacopo Fazzini, il quale avrebbe dato già l'ok al ds Fabiani. L'offerta biancoceleste (prestito biennale a titolo temporaneo gratuito e riscatto fissato a 12 milioni di euro) non convince l'Empoli che per rinunciare al prestito oneroso ne pretende almeno 15 (cifre che già vi avevamo rivelato alla fine dell'anno), facendo leva anche del forte interesse del Napoli per il giocatore stesso. Oltretutto, come riporta l'edizione odierna del Messaggero l'agente del centrocampista è lo stesso di Baroni e sarebbe felice di vederli riuniti a Formello. Quello del 2003 non è ovviamente l'unico nome sulla lista per la mediana, ma sono ovviamente previsti dei "piani B" nel caso in cui l'operazione non dovesse alla fine andare in porto.