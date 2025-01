Calciomercato Lazio | Non solo Fazzini: per il centrocampo ci sono due nomi nuovi

RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio è iniziato, la Lazio è impegnata sul fronte delle entrate per regalare un centrocampista a Marco Baroni. Il nome più caldo al momento è quello di Jacopo Fazzini dell'Empoli, con cui va trovata l'intesa sulla formula e su cui c'è anche l'interesse del Napoli. L'alternativa è rappresentata da Cesare Casadei del Chelsea, ma non è l'unico.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la società biancoceleste avrebbe fatto un sondaggio anche per Tino Anjorin, sempre dell'Empoli. Per liberare il posto al 23enne, però, servirebbe prima l'uscita di Castrovilli. Non ci sarebbero questi problemi, invece, per Jakub Kaluzinski, centrocampista polacco classe 2002 dell'Antalyaspor finito nei radar capitolini. Dopo il derby il mercato sarà di nuovo al centro di tutti i discorsi.