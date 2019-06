Calciomercato, Waldschmidt: "Interesse della Lazio? Prima volta che ne sento parlare"

In vista del prossimo calciomercato la Lazio sta lavorando per rafforzare l'attacco a disposizione di Inzaghi. Tanti sono i profili accostati ai biancocelesti, tra i quali anche Luca Waldschmidt che al momento è impegnato negli Europei Under 21 con la maglia della Germania. Il classe '96, passato la scorsa estate dall'Amburgo al Friburgo, è valutato tra i 12 e i 15 milioni di euro in virtù dei 9 gol realizzati nell'ultima Bundesliga e di quella contro la Danimarca nella partita d'esordio della propria Nazionale. Dal ritiro di Udine Waldschmidt alla stampa tedesca ha detto la sua sull'ipotesi Lazio: "È la prima volta che ne sento parlare, e al momento non mi interessa trattare argomenti del genere. Il mio obiettivo è il campionato europeo". Parole sentite e risentite da tutti coloro che sono impegnati con le rispettive Nazionali, per loro le trattative inizieranno dopo gli Europei.

Pubblicato il 19-6 alle 18.12