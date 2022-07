Campagna abbonamenti Lazio, continua la vendita libera: la quota raggiunta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prosegue la vendita libera della campagna abbonamenti, e lo fa in modo positivo. Dopo le 4000 tessere acquistate giovedì, ieri sono stati venduti un altro migliaio abbondante di abbonamenti. La quota raggiunta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è dunque di 16.400 tessere complessive. La Lazio ha comunicato che la chiusura della vendita è stata anticipata all'8 agosto. E, in virtù della partnership con Binance, per la prima volta nella storia del calcio, potranno essere comprati i biglietti NFT. Si tratta di un modo rivoluzionario per accedere allo stadio, che non avverrà più tramite il classico biglietto cartaceo o tramite ricevuta, ma per mezzo dei "No Fungible Token", ticket digitali che non rischiano di esser soggetti a contraffazione o bagarinaggio. Un'altra novità per i tifosi biancocelesti, che avranno ancora tanti giorni disponibili per riservare il proprio posto all'Olimpico.

