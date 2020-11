Casasco, pres. medici sportivi: "Un laboratorio qualificato per tutti i club di A"

La Serie A ha bisogno di un nuovo protocollo più stringente? Per Maurizio Casasco, presidente della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), la risposta è certamente positiva. C'è infatti la necessità di un nuovo piano per tutelare il campionato ed è proprio questo che proporrà oggi nel Consiglio di Lega dopo aver già informato il presidente Dal Pino. C'è bisogno di uniformità: "Ci deve essere un sistema centrale e uniforme, con un unico metodo di controlli fatti in un solo laboratorio qualificato per tutti i club di A e con le stesse procedure di analisi. il laboratorio unico deve poi comunicare tempestivamente i risultati non solo ai club, ma anche alla Lega, garantendo la trasparenza. Sarebbe opportuno infine che anche gli enti sanitari locali, che per legge vanno coinvolti, si informino e si uniformino". In caso di positivi Casasco ribadisce: "Quando una squadra di Serie A trova un positivo gli altri non devono andare in ”isolamento fiduciario presso una struttura concordata” come per l’attuale protocollo Figc, ma in un’ unica struttura concordata, tutti insieme, in un albergo o un centro sportivo, non a casa propria, perché i contatti con la famiglia mettono a rischio tutti. Unici spostamenti consentiti quelli per il campo di allenamento e gli stadi".

SERIE A, LABORATORIO UNICO PER I TAMPONI

