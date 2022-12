Caso Juve, da Spinazzola a Sturaro: le 22 plusvalenze sospette

Gli inquirenti indagano su 22 operazioni fatte dal club bianconero in questi anni e che sarebbero sospette. C'è anche lo scambio Bonucci - Caldara...

RASSEGNA STAMPA - Il caso Juve si arricchisce ogni giorno di nuove trame. Gli inquirenti sono al lavoro per capire cosa è accaduto al bilancio del club bianconero. Oltre alla questione stipendi con tre mensilità del 2020 che sarebbero state date ai calciatori, ma non figurerebbero nel bilancio, la Procura è al lavoro anche sugli affari del club degli ultimi anni. Molti scambi che hanno generato plusvalenze sono considerati sospetti. In tutto, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono 22 gli affari su cui si cerca di far luce. Nella maggior parte dei casi si tratta di operazioni a specchio, scambi alla pari o quasi, senza movimentazioni di denaro. Poi ci sono quei cartellini "gonfiati" per garantire una maggiore plusvalenza, ma che a lungo andare appesantiscono i bilanci per gli ammortamenti. Si parte dal 2018 con le operazioni con Sampdoria e Genoa legate ad Audero e Sturaro. I due vanno a Samp e Genoa per 20 e 28 milioni, mentre i bianconeri prendono Peeters a 4 e Mulè a 3,5 dai doriani e Zanimacchia dai rossoblù per 4. Attenzionati anche gli scambi con Roma e Milan per Spinazzola e Bonucci, con Luca Pellegrini e Caldara come contropartita. Ci sono poi affari diversi come quelli di Emre Can e Muratore. Il tedesco va al Borussia Dortmund e viene inserito nella relazione finanziaria del 30 giugno, pur essendo datato 1 luglio 2020. Il secondo, invece, ci finisce per pattuazioni non messe a bilancio dall'Atalanta. Per quello che riguarda i giovani, invece, fa specie quella che ha portato Bandeira da Fonseca all'Amiens e Nzouango alla Juve. Quest'ultimo, infatti, viene acquistato dietro il pagamento di 1,9 milioni alla società francese il 14 luglio 2020. Ma in realtà, il suo contratto con l'Amiens risulta scaduto il 30 giugno precedente. In pratica, la Juve avrebbe comprato un giocatore svincolato. Ecco l'elenco completo degli affari incriminati:

1) Audero (20 milioni) alla Sampdoria - Peeters (4) e Mulé (3,5) alla Juve

2) Spinazzola (29.5) alla Roma - Luca Pellegrini (22) alla Juve

3) Caldara (35) al Milan - Bonucci (35) alla Juve

4) Sturaro (18) al Genoa - Zanimacchia (4) alla Juve

5) Kameraj (0.7) e Macek (1,8) al Lugano - Masciangelo (1) e Vlasenko (1,8) alla Juve

6) Andersson (4) al Sion - Cotter (4,9) alla Juve

7) Pjanic (60 + 3) al Barcellona - Arthur (72 • 10) alla Juve

8) Cancelo (65) al Manchester City - Danilo (37) alla Juve

9) Pablo Moreno (10) al Manchester City - Felix Correl (10,5) alla Juve

10) Matheus Pereira (8) al Barcellona - Marques (8,2) alla Juve

11) Sene (4) al Basilea - Hajdari (4,3) alla Juve

12) Loria (2,5) al Pisa - Gori (3,2) alla Juve

13) Lanini (2,3 + 0,5) al Parma - Minelli (2,9) alla Juve

14) Franco fonte (1,7), Gerbi (1,3) e Stoppa (1) alla Sampdoria - Vrioni (4) alla Juve

15) Masciangelo (2,3) al Pescara - Brunori (2.8) alla Juve

16) Bandeira da Fonseca (1,5) all'Amiens - Nzouango (1,9) alla Juve

17) Emre Can (25) al Borussia Dortmund

18) Muratore (7) all'Atalanta

19) Petrelli (8) e Portanova (10) al Genoa - Rovella (18) alla Juve

20) Tongya (8) al Marsiglia - Aké (8) alla Juve

21) Monzialo (2,5) al Lugano - Lungoyi (2,5) alla Juve

22) Parodi (1,3) alla Pro Vercelli - De Marino (1.5) alla Juve