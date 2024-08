Castellanos, una stagione che vale tutto. E la Lazio si aspetta…

RASSEGNA STAMPA - Sarà l’anno di Castellanos? Senza se e senza ma, dovrà esserlo. Ci spera lui stesso, se lo augura Baroni che gli sta chiedendo a più riprese di essere maggiormente aggressivo sotto la porta e se lo aspetta il club che su di lui ha investito 15 milioni di euro più 4 di bonus. La sua prima stagione in biancoceleste non è stata esaltante, come sottolinea il Corriere dello Sport, appena 6 i gol realizzati, una cifra irrisoria per chi fa questo mestiere. A questo si aggiunge anche l’aspetto psicologico, il dover condividere lo spogliatoio con un giocatore come Ciro Immobile con il quale ha sempre avuto un buon rapporto ma che ha rappresentato un ostacolo in fatto di competitività.

La situazione ora è totalmente differente, Noslin è l’unica alternativa in quel ruolo ma i segnali lanciati in queste amichevoli sono incoraggianti. La rete capolavoro realizzata a Southampton dimostra che di tecnica e intelligenza tattica ne ha, ma per fare il salto di qualità manca solo segnare i ‘gol facili’. È ciò che gli chiede l’allenatore, glielo ha ribadito anche nel post gara dell’ultima amichevole. L’argentino ora deve fare il passo decisivo, quello della svolta, mostrare di essere in grado di arrivare in doppia cifra come fatto in MLS. Questo è l’anno giusto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE