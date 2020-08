Champions League, Mancini: "Ecco la mia favorita per la vittoria. Pirlo? È fortunato..."

La Champions League è un'occasione in più per Roberto Mancini per vedere qualche italiano all'opera sui campi internazionali, anche se già Juventus e Napoli sono state eliminate dalla massima competizione europea e ora resta la sola Atalanta (che però è senza giocatori azzurri tra i titolari a rappresentare l'Italia se non Gollini). Il ct della Nazionale, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è fiducioso sulla capacità dei nerazzurri di giocarsi il quarto di finale contro il Paris Saint Germain, anche se frena i paragoni con la sua Sampdoria che arrivò in finale nel '92 ma che aveva già vinto lo Scudetto e la Coppa delle Coppe. Tutte le squadre italiane in coppa hanno reso meno del previsto secondo Mancini, compresa la Juventus: "Ero sicuro che avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile.. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio". Sul pronostico della vincente non ha dubbi: "Bayern Monaco". E una battuta anche su Pirlo allenatore bianconero: "Andrea è fortunato: parte dal punto più alto e dalla squadra più forte... A parte gli scherzi, ha grandi conoscenze di calcio, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui".

