Cremonese - Lazio, la sfida di Emanuele Valeri: tifoso biancoceleste avversario per un giorno

RASSEGNA STAMPA - Sarà emozionato Emanuele Valeri oggi a ripensare alla sua carriera. Partito dall'Eccellenza con l'Atletico Vescovio (squadra dilettantistica romana) a giocare in Serie A contro la sua squadra del cuore. Alle 15 la Lazio scenderà in campo per affrontare la Cremonese in cui gioca l'esterno romano classe 1998. Fino a qualche anno fa Emanuele vedeva i biancocelesti dagli spalti: era all'Olimpico nel giorno in cui si è fatta la storia, il 26 maggio 2013, com'era allo stadio il 6 gennaio 2006 quando Di Canio sbeffeggiò i cugini romanisti facendo il segno "tre" con la mano. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, Valeri è stato vicino a coronare il sogno di vestire da giocatore la maglia biancoceleste: in estate è stato protagonista di voci di mercato che lo hanno accostato alla Lazio a cui serviva, e forse serve tutt'ora, un terzino a sinistra. Sarebbe stato un ritorno visto che ha giocato nel settore giovanile laziale insieme a Frattesi e Scamacca. Le voci non si sono trasformate in trattativa ed è rimasto a Cremona dove ha avuto modo di realizzare un altro sogno, quello di esordire e poi segnare in Serie A. Oggi la sfida del cuore. Sarà dura mantenere i nervi saldi e fare la parte dell'avversario, anche solo per 90 minuti.