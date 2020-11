Crotone - Lazio, Vrenna: "Dovevamo giocare o avremmo perso a tavolino"

Nonostante la pioggia si sia scagliata potentemente contro Crotone, la partita di ieri tra i padroni di casa calabresi e la Lazio si è giocata ugualmente. Molti non sono stati d'accordo con questa scelta, colpevolizzando tutti di non dare il giusto peso alla tragica situazione. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il presidente rossoblù Vrenna ha risposto così alle critiche: "Siamo addolorati per l’ennesima emergenza che deve fronteggiare la nostra città, e ci schieriamo come sempre al fianco dei crotonesi. Crotone ha già dimostrato in passato di avere le capacità per rialzarsi. Disputare la gara è apparsa ad alcuni una nota stonata, d’altra parte non avevamo scelta: non scendere in campo avrebbe significato sconfitta a tavolino e punti di penalizzazione. Abbiamo fatto il nostro dovere e rispettato il regolamento pur con uno stato d’animo tutt’altro che sereno".

