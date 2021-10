Dal Mondiale ogni due anni all'Europeo del 2028: è scontro tra Uefa e Fifa

Sarà una vera e propria guerra quella che si prospetta tra Uefa e Fifa. Il nodo centrale è l'idea portata avanti da Infantino di proporre il Mondiale ogni due anni invece che ogni quattro. In tanti sono contrari partendo dalla Uefa passando per Figo, Boban, Zoff; in molti però sono favorevoli e tra questi troviamo anche Luis Enrique e Guardiola oltre che Ronaldo il Fenomeno e Koulibaly.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Ceferin, che ha il sostegno di Eca, federazioni, leghe, del sindacato mondiale dei giocatori e della Conmebol sudamericana ha già fatto la prima mossa: martedì scorso sono state infatti indicate le date per le nazioni che vogliono ospitare Euro 2028. Cosa c'è di strano? Per prima cosa le tempistiche visto il grande anticipo e poi anche il fatto che nel 2028 in teoria dovrebbe svolgersi proprio la prima edizione del Mondiale biennale con il conseguente slittamento dell'Europeo al 2029. La battaglia è appena iniziata.

