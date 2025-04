Derby | Dybala out, ma sarà panchina per motivare la Roma contro la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Prima il Bodo, poi il derby. La Lazio ha preparato la partenza in Norvegia anche in ottica stracittadina, una sfida che vale tanto non solo per il valore che ha nella città, ma soprattutto in chiave europea. Di fronte, troverà una Roma in ottima forma ma con un’assenza pesante: in seguito all'intervento chirurgico delle scorse settimane, Paulo Dybala non sarà ovviamente in campo, ma affiancherà Ranieri.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, l'argentino ha espressamente richiesto di svolgere la riabilitazione in orari separati dagli allenamenti e dalle partite, proprio per poter essere accanto al gruppo come una sorte di "vice". Lo ha fatto già domenica scorsa e lo farà anche nel derby, per motivare e supportare la squadra da bordocampo.