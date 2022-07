DIRETTA - Calciomercato Lazio, assalto per Provedel. Pastorello ad Auronzo per...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Terminato il lavoro "grosso" per rendere difesa e centrocampo del livello più alto possibile, la Lazio ora si concentra su quei ruoli che ancora restano scoperti: secondo portiere, terzino e vice Immobile. Per quanto riguarda le uscite c'è ancora qualche esubero da piazzare: Muriqi e Vavro hanno già salutato la Lazio, mentre per Escalante arrivano richieste dalla Spagna.

IN ENTRATA - La trattativa più accelerata è sicuramente quella per Ivan Provedel: Claudio Lotito è volato a Milano per parlare con il vice presidente dello Spezia Andrea Corradino e chiudere l'operazione nel minor tempo possibile. A scuotere l'ambiente ci ha pensato poi Marcelo: il terzino si è proposto alla Lazio ed è rimasto piacevolmente sorpreso dall'affetto già ricevuto dai tifosi tanto da dare priorità al club biancoceleste, come affermato dall'intermediario Stefano Quadri. Un altro nome che fa sognare la piazza è quello di Matias Vecino: secondo Alfredo Pedullà la trattativa sarebbe avanzata a tal punto da essere sbloccata addirittura entro questo weekend. Per quanto riguarda il reparto avanzato il nome più caldo rimane quello di Mertens, la "ciliegina sulla torta" per i tifosi che già sognano un attacco formato da Ciro+Ciro.

IN USCITA - Ad Auronzo di Cadore in questi giorni è stato intravisto Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi. Il difensore starebbe decidendo sul da farsi mentre si fa di nuovo avanti l'ipotesi Inter, rimasta scottata dalla questione Bremer. Dalla Spagna il Villadolid avrebbe richiesto Gonzalo Escalante in prestito, mentre a Valencia si parla già di Hysaj: il calciatore piace a Gattuso ma il club iberico non vorrebbe arrivare alla cifra richiesta dalla Lazio (4,5 milioni).