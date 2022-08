DIRETTA - Calciomercato Lazio, non si scioglie il nodo Provedel. E Luis Alberto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non dovrebbe riservare più grosse sorprese il calciomercato della Lazio, a meno che non arrivino delle uscite inattese. Matias Vecino è l'ultimo arrivato nella Capitale, il punto interrogativo resta in porta dove si è trovato l'accordo con l'agente di Provedel ma senza che il giocatore possa finalmente arrivare alla corte di Sarri perché lo Spezia non ha ancora il sì di Dragowski come sostituto. Con l'inizio del campionato alle porte c'è bisogno di chiudere, altrimenti la Lazio dovrà virare su altri profili come Sportiello, Terracciano o Neto. A proposito di uscite, invece, su Hysaj si è informato il Valencia, che però non riesce a coprire costo (almeno 7 milioni) e ingaggio (2 milioni). Luis Alberto è un altro interrogativo: il giocatore partirebbe solo in direzione Siviglia, ma il club ha bisogno di rinforzare altri reparti con i 50 milioni della cessione di Koundé e lo spagnolo è valutato 30 milioni da Lotito. Il suo naturale sostituto, come si dice da tempo, sarebbe Ilic del Verona. Su Milinkovic c'è di nuovo l'interesse della Juventus, bisognosa di sostanza a centrocampo, ma è un affare che difficilmente si farà viste le valutazioni che la Lazio ha sempre fatto nei confronti del suo Sergente. Nel remoto caso di partenza del serbo i nomi in entrata potrebbero essere quelli di Zielinski come diretto sostituto e Udogie come profilo in più tra i terzini.