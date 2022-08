Calciomercato Lazio, Luis Alberto - Siviglia in stand by: ipotesi nuova formula

Il club andaluso è impegnato nel sistemare il reparto difensivo e poi potrebbe tornare sul Mago per cui si studia una nuova soluzione...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il matrimonio tra Luis Alberto e il Siviglia resta in attesa. Il club iberico deve acquistare due difensori e un terzino e poi si concentrerà sugli altri ruoli. Il Mago è un pallino di Lopetegui e Monchi e riportarlo in Andalucia realizzerebbe anche il sogno del calciatore. L'affare resta complicato, ma una nuova ipotesi di operazione potrebbe favorirlo. Finora si è sempre parlato di cessione a titolo definitivo del calciatore con Lotito che parte da 30 milioni e potrebbe scendere a 25 visto anche il 30% da girare al Liverpool. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, i due club potrebbero mettersi all'opera per intavolare l'affare sulla base del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto con l'aggiunta di qualche bonus. Un'operazione sulla falsa riga di quella che ha portato Correa all'Inter. Ricordiamo che la percentuale di futura rivendita si applica soltato sulla parte fissa, quindi i soldi del prestito e degli eventuali bonus arriverebbero interi. Una soluzione che potrebbe cambiare le carte in tavola e anche il destino del numero dieci biancoceleste. La Lazio ha già bloccato Ilic del Verona che arriverà a Formello solo in caso di addio dello spagnolo.