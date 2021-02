Elezioni Comunali 2021, la Lega: "Subito uno stadio per Lazio e Roma"

RASSEGNA STAMPA - Le elezioni comunali del 2021 si avvicinano. La Lega di Matteo Salvini ha preparato un programma elettorale chiaro in attesa di annunciare anche il candidato che sfiderà Virginia Raggi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, alcuni punti cardini saranno un nuovo ordinamento giuridico per Roma, con più autonomia e maggiori poteri ai Municipi. Costruire altri impianti per il trattamento dei rifiuti. Zero tasse comunali a sostegno del commercio. Chiusura dei campi rom abusivi. Le novità riguarderanno anche lo sport cittadino con la realizzazione degli stadi della Roma e della Lazio e riqualificazione del Flaminio. I punti del programma elettorale della Lega per il Campidoglio sono stati esposti in una cinquantina di banchetti allestiti nel territorio cittadino dal Carroccio. Se nel 2016 il partito ha raccolto il 2,7%, la crescita a livello nazionale spinge Salvini a pensare di poter ottenere un numero notevolmente più alto di consensi e, magari, anche di aggiudicarsi la fascia. Molto dipenderà anche dalle strategie del centrodestra che non ha chiarito se si presenterà unito con un unico candidato o diviso con più pretendenti.