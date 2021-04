Empoli - Chievo come Lazio - Torino: ma la sfida di Serie B si "giocherà" due volte

È caos attorno al recupero di Empoli - Chievo, match di Serie B non giocata lo scorso 5 aprile per l'assenza della formazione di casa al 'Castellani'. Come accaduto al Torino prima della sfida contro la Lazio, infatti, le autorità sanitarie avevano disposto per la squadra toscana, alle prese con un focolaio Covid-19, il blocco dell'attività e la quarantena. Il tribunale nazionale ha disposto che il match sia rigiocato, ed è ora in programma a martedì prossimo, 27 aprile. Ma come riporta L'Arena, il rischio è quello che la partita venga giocata due volte: una in campo, martedì appunto, l'altra in tribunale, ma mercoledì o giovedì. Il risultato decretato dal rettangolo verde, dunque, verrà presumibilmente messo "sub iudice", e ci rimarrà fino alla decisione della Corte d'Appello. Il Chievo, come la Lazio, ha presentato ricorso. Ma contrariamente a quanto accaduto in Serie A, nel campionato cadetto è stato già riprogrammato il match. Tra battaglie legali e doppie sfide, la settimana che si aprirà tra qualche giorno sarà caldissima.

