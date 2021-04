Euro 2020, Olimpico aperto ai tifosi: ecco come verranno scelti i 17.500 "fortunati"

La conferma di Roma come sede dei prossimi Europei di calcio è arrivata anche dalla UEFA e dunque l'Olimpico sarà aperto ai tifosi per le 4 gare in programma a partire dal prossimo giugno. Sarà garantito l'accesso per il 25% della capienza dell'impianto (17.500 persone) e qui sorge un nuovo problema: chi saranno i fortunati che potranno prendere parte all'evento? Prima che il torneo venisse rinviato causa Covid infatti era già stato venduto il 90% dei biglietti disponibili per la capienza totale dello stadio. Ad oggi solo il 20% ha rinunciato al tagliando chiedendo il rimborso. Resterà dunque con tutta probabilità un eccesso di persone che andranno per forza di cose escluse. La soluzione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è quella del sorteggio. Oltre ad avere il vaccino, essere stati già contagiati o aver svolto un tampone negativo poche ore prima della partita, tra i requisiti che permetteranno di essere ammessi alle partite ci sarà anche la fortuna.

