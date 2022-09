Euro 2024: Russia esclusa dal Uefa, ma è già pronto il ricorso

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha avuto ovviamente ripercussioni anche sul calcio. La nazione di Putin infatti è stata esclusa dal Uefa dal sorteggio dei gironi di qualificazione per Euro 2024 in programma il prossimo 9 ottobre. I russi non ci saranno al Mondiale in Qatar, non ci saranno in Nations League e non ci saranno agli Europei. Alla notizia dell'esclusione dal sorteggio, come riporta la consueta rassegna di Radiosei, la Federcalcio russa ha diramato un comunicato ufficiale affermando di aver impugnato il provvedimento dell'Uefa presso il Tas di Losanna, il quale a luglio aveva respinto il ricorso. La Federcalcio continua: "Siamo in attesa del testo integrale della decisione del seguito in modo da decidere gli ulteriori passi nell'ambito della nostra tutela giuridica". Da Nyon però sono stati chiari: finché c'è la guerra ogni squadra russa è sospesa.