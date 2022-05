Fifa, nuove regole per gli agenti: dai requisiti all'aspetto economico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – È in arrivo una calda estate per il calcio, non ci sarà solo il mercato a infuocare la stagione ma anche la Fifa che varerà il nuovo regolamento per gli agenti. Un ruolo sempre più ambito, soprattutto per i guadagni. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono diversi i punti sui quali verterà la discussione. La Fifa ha deciso di ristabilire un ordine sia per quanto riguarda l’aspetto economico sia per quello professionale. A proposito di quest’ultimo, verrà reintrodotto un sistema di licenze obbligatorie per esercitare la professione e poi, in riferimento ai requisiti, saranno banditi tutti coloro che riportano condanne per illeciti e reati gravi. Per quel che concerne l’aspetto economico invece, sarà imposta una limitazione alla rappresentanza multipla in riferimento a club coinvolti nello stesso affare e i pagamenti saranno filtrati da una camera di compensazione Fifa per garantire la trasparenza e la pubblicità dell’affare. Sono solo alcune delle novità che costituiranno il futuro regolamento degli agenti, a queste seguiranno riforme anche sul piano disciplinare.

