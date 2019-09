Finlandia - Italia, le pagelle dei quotidiani: promosso Acerbi, finalmente Immobile!

Finalmente Ciro Immobile. È questo il must dei giornali di oggi, che parlano del gol dell'attaccante della Lazio come di una “liberazione”. E così è, come ammesso dallo stesso 17 dell'Italia e di Inzaghi. La sua efficacia è cresciuta con il passare dei minuti. Dopo tanta fatica all'inizio (complice il 5-4-1 della Finlandia), Ciro si è fatto largo tra le maglie della difesa finlandese sfiorando la rete nel primo tempo e trovandola più che meritatamente nella ripresa. Per lui i voti si attestano tutti sul 6,5. Più “generoso” solo il Corriere dello Sport che gli dà un 7. Il quotidiano romano si sbilancia molto anche con Acerbi, autore di un'ottima prestazione difensiva caratterizzata da pochissime sbavature: 7,5. Tutti gli altri giornali, invece, danno al centrale biancoceleste solo la sufficienza. Un 6 che forse sta stretto ad Ace che, tutti concordano, si è comportato meglio di quanto ha fatto Romagnoli contro l'Armenia. In pochi invece sono d'accordo sul migliore in campo: Barella è tra i più accreditati. Di seguito, ecco le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6; Izzo 6,5, Bonucci 6,5, Acerbi 7,5, Emerson s.v. (dall' 8' Florenzi 6,5); Barella 7, Jorginho 7, Sensi 6; Chiesa 7 (dal 72' Bernardeschi 6), Immobile 7 (dal 76' Belotti 6), Pellegrini 6. All. Mancini 7,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6; Izzo 5,5, Bonucci 6,5, Acerbi 6, Emerson s.v. (dall' 8' Florenzi 5,5); Barella 6,5, Jorginho 6,5, Sensi 6; Chiesa 6 (dal 72' Bernardeschi), Immobile 6,5 (dal 76' Belotti 6,5), Pellegrini 6. All. Mancini 6,5.

TUTTOSPORT - Donnarumma 6; Izzo 6, Bonucci 6, Acerbi 6, Emerson s.v. (dall' 8' Florenzi 6); Barella 6, Jorginho 6,5, Sensi 6,5; Chiesa 6 (dal 72' Bernardeschi 6), Immobile 6,5 (dal 76' Belotti 6,5), Pellegrini 6. All. Mancini 6,5.

REPUBBLICA - Donnarumma 6; Izzo 5,5, Bonucci 6, Acerbi 6, Emerson s.v. (dall' 8' Florenzi 6); Barella 7, Jorginho 6,5, Sensi 6,5; Chiesa 7 (dal 72' Bernardeschi 6,5), Immobile 6,5 (dal 76' Belotti 6,5), Pellegrini 6. All. Mancini 6.

LAZIO, DOMANI LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

ITALIA, IMMOBILE ESULTA SUI SOCIAL

TORNA ALLA HOMEPAGE