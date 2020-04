Fiorentina, Commisso elogia la Lazio: "Sta portando avanti un lavoro che dura da anni"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato una lunga intervista, in cui si è espresso sulla situazione attuale legata al Coronavirus, sul progetto di costruzione dello stadio di proprietà, sugli investimenti in programma. Nel colloquio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il numero uno viola ha detto la sua su Lazio e Atalanta, esempi virtuosi di come si possa essere competitivi seppur non si raggiunga la quota di ricavi delle big della Serie A: "L'Atalanta sta facendo un lavoro eccellente, sono bravissimi, però in Champions hanno dovuto giocare a San Siro e non a Bergamo. E la Lazio sta portando avanti un lavoro che dura da anni, mantenendo tutti i migliori. Datemi tempo. Con la mano destra lavoro per le infrastrutture, con la sinistra per creare una squadra importante".

