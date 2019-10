Fiorentina - Lazio, i laziali ci sono: mille anime biancocelesti al Franchi

La spedizione dei mille al seguito di Simone “Garibaldi” Inzaghi. Serve una Lazio da battaglia, al suo fianco avrà i laziali. Come sempre, dal Celtic Park al Franchi. La vittoria in trasferta manca da troppo tempo, i biancocelesti avranno l'obbligo di provarci fino in fondo a Firenze. Non sarà facile, la Fiorentina è una squadra giovane ma quadrata, che ha trovato fiducia e continuità di risultati (6 utili consecutivi). In mille + 11 cercheranno di rovinare la giornata a più di 30 mila tifosi viola (lo stadio è sold out ndr), in quell'inferiorità numerica che compatta e galvanizza chi fa dei colori del cielo la sua bandiera. Dopo qualche stop di troppo c'è bisogno di una risposta concreta dal campo: sugli spalti i laziali arriveranno in massa, ancora una volta. Starà a Inzaghi e i suoi guidare i mille verso i tre punti.

