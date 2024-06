Flaminio, dall'incontro ai lavori: l'iter che dovrà seguire la Lazio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, nella giornata di ieri, si è formalmente mossa chiedendo attraverso una pec un incontro al Comune per poter presentare e discutere del progetto sul Flaminio. Un passo in avanti a cui faranno seguito degli altri, primo fra tutti la fissazione di una data in cui le parti si vedranno. I documenti che dovranno essere presentati, riporta Il Corriere dello Sport, sono il piano architettonico e quello economico finanziario al fine di recuperare la struttura e renderla disponibile a ospitare 50 mila posti, con una copertura e infrastrutture adeguate per poter raggiungere l’impianto. Un investimento da circa 250 milioni di euro, una parte di questi potrebbe essere finanziata da partner.

Successivamente, gli uffici del Dipartimento Sport di Roma Capitale valuteranno la solidità dei documenti e se l’esito dovesse essere positivo verrà costituita la conferenza di servizi preliminare. Poi, il passaggio in Giunta per ottenere l’approvazione. In questa fase, spiega il quotidiano, Lotito riceverà indietro il progetto con le osservazioni e le eventuali modifiche da apportare al piano originario. Quando le parti si saranno allineate ci sarà il vero e proprio progetto esecutivo che porterà a una conferenza decisoria. L’avviso pubblico di bando, la concessione in uso e l’inizio dei lavori saranno gli ultimi step se tutto dovesse procedere per il verso giusto. L’obiettivo è riuscire a porre le basi entro il 2026, anno in cui scadrà il mandato dell’attuale amministrazione.

