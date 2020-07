Gianni Petrucci: "Lotito è la forza della Lazio. Scudetto? Lo vincerà nei prossimi anni"

Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ma che in passato ha ricoperto ruoli importanti in Federcalcio, è stato presidente del Coni , vicepresidente esecutivo della Roma ha rilasciato un’intervista in cui parla del calcio romano e della situazione che stanno vivendo Lazio e Roma. Ecco le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.

“A Roma la questione principale è legata all’ambiente: la pressione, il numero di radio, di dispersione di interessi, e del fatto stesso di essere in una grande città. La Lazio e la Roma hanno fatto passi da gigante, la squadra di Inzaghi fino al lockdown si è battuta per lo scudetto e alla fine otterrà la qualificazione in Champions. Siamo al salto di qualità, che i giallorossi hanno già compiuto. Le distrazioni con cui Roma mette alla prova gli atleti non hanno eguali altrove e tra esse vanno messe anche le radio. I giocatori tendono a rendersi simpatici e disponibili e questo talvolta diventa un fattore negativo”.

LOTITO – “Il punto di forza dei biancocelesti è Lotito che è un dirigente bravissimo. Ha costruito una delle società meglio organizzate in Italia, ha speso un terzo di quello che hanno speso club che avevano altri obiettivi e adesso è la squadra rivelazione campionato insieme all’Atalanta. Gli infortuni hanno allontanato il sogno scudetto ma secondo me può vincerlo nei prossimi anni”.

