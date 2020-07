Giordano: "Immobile? Quando si scatena, la Lazio è imbattibile"

Ciro Immobile sta entrando sempre di più nella storia della Lazio. I suoi numeri parlano chiaro: sono 123 i gol segnati con la maglia biancoceleste, davanti a lui solo Signori (127) e Piola (159). "Bisogna aggiornarli di volta in volta", le parole di Bruno Giordano, riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, "quando Ciro si scatena la Lazio diventa difficile da battere, bisogna fargli i complimenti". Staccato anche lui, fermo a quota 108, il quale ha rivelato che non si sarebbe aspettato un rendimento così da parte del bomber napoletano. Inutile fare paragoni per Giordano, il calcio di oggi e quello di una volta sono totalmente differenti, ma ha ammesso che le possibilità che raggiunga Piola ci sono eccome. Le sue doti nell'allargarsi e attaccare la profondità lo rendono imprevedibile, al resto ci pensa Luis Alberto. Grande rigorista e freddo davanti alla porta, qualità che per Giordano possono portarlo a battere qualunque record. E tra trent'anni racconterà ancora queste gesta. Peccato per il campionato, "la Lazio aveva rinunciato all'Europa, lo stop ci ha danneggiato ma l'obiettivo Champions è stato raggiunto. Ora serve un mercato intelligente." Con un Immobile così, la Lazio può far bene ovunque.

