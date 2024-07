Hansa Rostock - Lazio, Baroni perde anche Noslin: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Quarta amichevole per la nuova Lazio di Marco Baroni impegnata in Germania contro l'Hansa Rostock. Il tecnico biancoceleste deve fare i conti con l'infermeria piena. Oltre a Gila, Romagnoli, Castrovilli e Nuno Tavares, nemmeno Noslin è partito con i compagni. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, un attacco influenzale ha impedito all'attaccante di volare con i compagni. Sono invece partiti Cataldi e Dele Bashiru che nei giorni scorsi non si erano allenati. Spetterà al mister decidere per il loro utilizzo.