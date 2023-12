Immobile e Luis Alberto, Lazio in ansia: il punto sugli infortuni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ciro e Luis di nuovo insieme, ma nuovamente fuori. La loro partita contro l'Empoli è durata poco più di venti minuti. Prima s'è infortunato Immobile, poi il Mago, entrambi costretti al campo (sostituiti rispettivamente da Castellanos e Kamada). Immobile spera che si tratti solamente di un fastidio provocato da una vecchia cicatrice al flessore destro, va escluso lo stiramento. Dall'altra parte, riporta Corriere dello Sport, Luis potrebbe aver accusato un problema tendineo, se lo trascina da tempo, e non un infortunio muscolare. È tutto da vedere. Sono attesi gli esami nei prossimi giorni che faranno luce sulle due problematiche: ad oggi entrambi sono a rischio per il Frosinone. Ciro ha provato a tranquillizzare tutti nel post-gara, ma solamente i accertamenti medici sveleranno le sue condizioni: "Spero che sia una vecchia cicatrice che mi ha dato un po’ fastidio per il freddo, se è quello non è nulla di serio". Sulla situazione sono arrivate anche le parole di Zaccagni: "Sono due giocatori fondamentali per noi, speriamo di non averli persi per troppo tempo e di recuperarli per le prossime partite". È la speranza di tutti i tifosi.

