Immobile, il Corriere dello Sport lo celebra con un servizio e una copertina speciale - FT

Vincitore della Scarpa d'Oro, terzo italiano in assoluto a riuscirci nella storia, capo cannoniere della Serie A con il record di Higuain eguagliato e 36 reti segnate in una stagione. Tutto questo è stato Ciro Immobile in questa stagione straordinaria che rimarrà impressa nella storia del calcio, oltre che nella mente dei tifosi biancocelesti. Il bomber della Lazio è stato celebrato in patria e all'estero, ha lasciato dietro di sé campioni del calibro di Messi e Cristiano Ronaldo. E' giusto quindi continuare a celebrare Immobile e i suoi numeri, come fatto nell'edizione odierna da "Il cuoio", speciale del Corriere dello Sport, la copertina è tutta dedicata a "King Ciro".

L'ag. di Immobile: "Bisogna alzarsi in piedi per Ciro. Mercato? Ha un contratto con la Lazio"

Lazio, Zoff: "Complimenti a Inzaghi. I biancocelesti non devono porsi limiti"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE