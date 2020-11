Inchiesta tamponi, la Procura Federale secreta gli atti: esposto del Torino

Due giorni fa la Procura Federale ha aperto un'inchiesta sulla questione tamponi in casa Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei si sta ancora raccogliendo il materiale, prima di decidere se far scattare o meno un deferimento. Il responsabile Giuseppe Chinè ha secretato gli atti dell'inchiesta per evitare fughe di notizie. Sono stati chiesti i dati dei tamponi effettuati direttamente al laboratorio scelto dalla società biancoceleste. Addirittura il Torino, avversario di Immobile e compagni domenica scorsa, ha scritto una lettera alla Procura Federale e alla Figc (per conoscenza anche alla Lega Serie A) per chiedere lumi sulla vicenda, portando come prove alcuni articoli di giornale.

ENTE TERZO - Figc e Lega Serie A sono spettatori interessati della vicenda che ha riportato alla luce una tematica affrontata la scorsa primavera. In Via Rosellini il presidente Dal Pino e l'ad De Siervo avevano pensato a un ente terzo che processasse i tamponi per tutta la Serie A e c'erano stati dei contatti con Synlab (laboratorio di riferimento della Uefa). Questa ipotesi non è andata in porto per gli elevati costi di gestione e per ragioni organizzative. Non è facile trovare un'azienda che copra territorialmente tutto lo stivale.

