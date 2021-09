Inter, Calhanoglu: "Inzaghi? Punta sempre a vincere, con lui grande feeling"

Dal Milan all'Inter, da un ex alienatore della Lazio a un altro. Hakan Calhanoglu dopo quattro stagioni in rossonero in estate ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra e dopo Pioli in panchina ha trovato Simone Inzaghi. Il calciatore turco, in un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ha così parlato del tecnico: "Prima di firmare per l’Inter ho parlato più volte al telefono con lui e da quello che mi diceva, si vedeva che mi voleva. Il mister è uno che punta sempre a vincere, ma lo avevo capito anche giocandoci contro. Con lui ho instaurato un grande feeling: mi piace il suo modo di lavorare, l’adrenalina che ti trasmette e le motivazioni che ti dà".

