Inter, de Vrij e il rinnovo annuale: una promessa che sa di dejavu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'Inter trema. Stefan de Vrij è un caso che rischia di complicarsi con il passare dei giorni. Il giocatore ha un contratto con i nerazzurri in scadenza a giugno 2023. Le trattative per il rinnovo per il momento sono ferme. Come sottolinea Alfredo Pedullà, il giocatore vorrebbe capire come mai non sia stato prolungato l’impegno dopo diversi summit con Mino Raiola, che risalgono addirittura agli ultimi mesi del 2020. L'olandese, prima di parlare di futuro o altro, pretende chiarezza e vorrebbe spiegazioni in tal senso. Tra l’altro erano state concordate le cifre: circa 5 milioni a stagione più bonus per avvicinarsi a 6. La situazione economica del club è cambiata con la pandemia e i meneghini non hanno potuto mantenere la promessa fatta. La società dovrebbe cederlo in estate, ma la scadenza nel 2023 resta uno spauracchio per tutti. C'è l'ipotesi di un prolungamento di un anno, ma il giocatore ne fa anche una questione di principio. L'ipotesi di allungare il contratto di un anno è un dejavu già vissuto dall'orange ai tempi della Lazio. Nell'estate del 2017 il calciatore si è trovato nella stessa situazione e si era impegnato a un prolungamento con clausola per non lasciare i biancocelesti all'asciutto. Le cose, come sappiamo bene, sono andate in maniera diversa e il centrale si è accordato con l'Inter (con l'intermediazione tanto discussa della Seg). I nerazzurri potrebbero anche decidere di non correre rischi e di ascoltare offerte in estate. L'ex Feyenoord piace in Premier, anche al Tottenham di Conte, e i lombardi sperano di monetizzare prima che sia troppo tardi e di restare scottati.