Inter, altro che parametro zero: ecco le cifre dell'affare de Vrij

RASSEGNA STAMPA - Si è chiuso il processo tra Stefan de Vrij e la SEG. Il tribunale di Amsterdam ha condannato l'agenzia a risarcire il giocatore per 4,75 milioni di euro. Esattamente la metà di quanto versato dall'Inter agli agenti del calciatore per assicurarsi le sue prestazioni nel 2018. L'olandese, all'epoca, si svincolò dalla Lazio dopo mesi di promesse di rinnovo. L'allora numero 3 biancoceleste più volte aveva promesso di allungare il suo contratto con le aquile con l'inserimento di una clausola rescissoria. La SEG giocò su più tavoli e alla fine il giocatore si svincolò approdando alla Pinetina. L'Inter versò nelle casse dei manager ben 9,5 milioni di euro lasciando alla società anche una percentuale sulla futura rivendita. Cifre di cui de Vrij non era a conoscenza. Una volta scoperte, il difensore ha lasciato la SEG e ha denunciato il tutto. Il tribunale nei giorni scorsi gli ha dato ragione e il suo avvocato ha spiegato a La Gazzetta dello Sport: "Non abbiamo mai avuto modo di dubitare dell’operato del club nerazzurro. Erano convinti che il giocatore fosse informato di tutto. Per certi versi sono stati danneggiati anche loro". Anche il giocatore si è detto molto felice dell'esito della causa: "Sono molto felice di questa sentenza. Questa è una grande vittoria per me a livello personale. Do un messaggio ai miei colleghi: assicuratevi di avere sempre il controllo della vostra carriera e di essere assistiti da agenti indipendenti che lavorano solo per voi. Adesso mi concentrerò sulla lotta scudetto con l'Inter". Come accaduto alla Lazio, ora anche l'Inter deve fare i conti con il contratto del centrale orange che è in scadenza a giugno 2023. Raiola, che segue il giocatore pur senza un mandato esclusivo, ha parlato con la società, ma al momento non c'è una vera trattativa per prolungare il contratto. Il legale ha detto che non è ancora il momento, ma i meneghini temono che possa accadere una situazione simile a quella vissuta dalla Lazio. La Premier resta uno scenario possibile per il giocatore e nei prossimi mesi se ne saprà di più.