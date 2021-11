Italia, Casiraghi: “Immobile preferirei averlo. La sua mancanza si sente”

RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio contro l’Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini si giocherà la qualificazione al Mondiale del 2022 ai playoff. Non è la prima volta che gli azzurri siano chiamati agli straordinari per centrare l’obiettivo qualificazione, successe nel 1997 quando l’Italia dovette affrontare la Russia per poter andare al Mondiale in Francia nel 1998. Lo ricorda bene Pierluigi Casiraghi che segnò il gol decisivo regalando la vittoria agli azzurri e la qualificazione. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ex attaccante ha analizzato il momento particolare della Nazionale, in particolare su Ciro Immobile e in merito alla sua assenza nell’ultima gara, ha dichiarato: “Ciro non he ha bisogno ma spezzo una lancia per lui. All’Europeo ha fatto un po’ fatica è vero, ma quando non c’è stato la sua mancanza si è sempre sentita. Segna, sa pressare, attacca la profondità. Io preferirei averlo. Se a marzo ce l’abbiamo ci fa comodo”

