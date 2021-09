Italia, Danilevicius su Immobile: "Critiche? Ciro ne uscirà fuori ancora"

RASSEGNA STAMPA - Nel giorno di Italia-Lituania, gara valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2022, Tomas Danilevicius, direttore sportivo ed ex attaccante del Livorno, ha analizzato la sfida in un'intervista. Di seguito le parole dell'ex calciatore lituano anche sulla situazione Immobile, al centro di numerose critiche quando veste la maglia della Nazionale: "Quello dell'attaccante è un mestiere bello e brutto allo stesso tempo. Come si dice a Livorno si passa dalle stelle alle stalle. Ciro si è già trovato in momenti così e ne è uscito. Lo farà anche stavolta".