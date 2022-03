Italia, il futuro di Mancini è un rebus: ecco chi potrebbe sostituirlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro poche volte è stato così buio nella storia della Nazionale italiana. In un attimo dal 2022 si è tornati indietro al 2018 quando il mondo era così diverso ma a oggi appare uguale. L'Italia non andò al Mondiale in Russia, non andrà neanche in Qatar e ad essere eliminata nella serata di ieri non è stata solo la nazionale ma anche i campioni d'Europa in carica. Troppo presto per capire cosa deciderà di fare il ct Mancini, troppo grande la delusione in questo momento.

Se Mancio deciderà di abbandonare la nave bisognerà ripartire ancora una volta e ci sono già alcuni nomi in pole. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti la panchina azzurra potrebbe essere occupata dall'ex campione del Mondo Fabio Cannavaro, con Lippi come dt, ma da considerare c'è anche il nome di Carlo Ancelotti se dovesse rinunciare a quella del Real. Gravina intanto ha confermato Mancini, la scelta ora è tutta nelle sue mani.